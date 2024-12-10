Американист раскрыл, будут ли США снимать санкции с Сирии

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США не станут снимать санкции с Сирии минимум до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, даже после прихода к власти республиканца существует много различных условий для снятий ограничений.
«То есть, если они согласятся на кооперацию с США, если они примут условия американцев, и, в частности, откажутся от любой конфронтации с Израилем и так далее, и при этом присоединятся к антииранской коалиции. Если этого не получится, я думаю, что американцы будут разыгрывать карту сепаратизма, а именно снятия санкций не будет, а продолжат и будут довольно активно поддерживать курдов в деле построения свободного Курдистана», — пояснил эксперт в беседе с RT.В то же время словно в ожидании инаугурации Трампа находится и действующий президент США Джо Байден. Газета Politico пишет, что глава государства практически полностью пропал с радаров после поражения демократов на президентских выборах, сообщают argumenti.ru. Издание отмечает, что некоторые сотрудники Белого дома не видели американского лидера уже несколько недель.
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