Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Американист раскрыл, будут ли США снимать санкции с Сирии

Американист раскрыл, будут ли США снимать санкции с Сирии

Американист Дудаков: США не снимут санкции с Сирии до инаугурации Трампа
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не станут снимать санкции с Сирии минимум до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, даже после прихода к власти республиканца существует много различных условий для снятий ограничений.


«То есть, если они согласятся на кооперацию с США, если они примут условия американцев, и, в частности, откажутся от любой конфронтации с Израилем и так далее, и при этом присоединятся к антииранской коалиции. Если этого не получится, я думаю, что американцы будут разыгрывать карту сепаратизма, а именно снятия санкций не будет, а продолжат и будут довольно активно поддерживать курдов в деле построения свободного Курдистана», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время словно в ожидании инаугурации Трампа находится и действующий президент США Джо Байден. Газета Politico пишет, что глава государства практически полностью пропал с радаров после поражения демократов на президентских выборах, сообщают argumenti.ru. Издание отмечает, что некоторые сотрудники Белого дома не видели американского лидера уже несколько недель.

Читайте также:

«Взяв город, дали свет»: очевидцы рассказали о происходящем в Сирии

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии

Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
#сша
#эксперт
#соглашения
#президент
#сотрудники
#байден
#джо байден
Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России
Путин: Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину
10 декабря 2024, 19:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Путина, России на сегодняшний день необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а ракетный комплекс «Орешник». Глава РФ отметил, что достаточное число современных систем вооружения практически заменяют применение ядерного оружия.

Путин заключил, что Москва ведет себя «достаточно аккуратно по всем направлениям».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

В Пентагоне высказались о влиянии «Орешника» на ход СВО

Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям

МИД РФ: Запад услышал сигнал в виде планов передать «Орешник» Белоруссии
#москва
#комплекс
#всу
#запад
#вооружения
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Взяв город, дали свет»: очевидцы рассказали о происходящем в Сирии
10 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Сирии после взятия вооруженной оппозицией Алеппо в городе дали свет, начали раздавать хлеб и воду, привезли фильтры для очищения местной реки. Об этом рассказала Ирина Баракат, ссылаясь на слова друзей и родственников, которые остались в Сирии. По ее словам, по сравнению с событиями 2012-2014 годов «все не так страшно».
«Помню 2012-2014 годы, когда в стране были не просто подразделения свободной сирийской армии, а ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России. — прим. ред.). Они кричали, что убьют всех русских. Сейчас все не так страшно, говорят наши, оставшиеся там. Взяв город, дали свет и воду. В Алеппо были сильные перестрелки, авиаудары. Потом они зашли, но все мирно. Начали хлеб, воду раздавать. Река была в ужасном состоянии, они завезли фильтры», — поделилась она в беседе с «Петербургским дневником».
Напомним, Ирина Баракат родом из Одессы. Она вышла замуж за сирийца и вместе с ним уехала в Сирию. В 2016 году в ее дом влетел газовый баллон с селитрой. Женщина закрыла собой своих детей и сильно пострадала, потеряв часть руки и ногу. Лечение Ирина проходила в Санкт-Петербурге, а в 2018 году попросила у президента России Владимира Путина российское гражданство, который согласился ей в этом помочь.

Читайте также:

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии

WP: российские силы покинули базы в Манбидже и Кобани в Сирии

Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
#гражданство
#река
#дом
#хлеб
#женщина
#лечение
#город
#свет
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Al Hadath: новая власть Сирии приказала своим боевикам уйти из городов
10 декабря 2024, 17:31

Фото: istockphoto/TexBr

Новые сирийские власти приказали своим боевикам уйти из городов, передает Al Hadath, ссылаясь на источник в Департаменте военных операций, который сформировала бывшая оппозиция.
По информации департамента, скоро в гражданских районах развернутся новые подразделения, которые связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*, включая полицейских и силы внутренней безопасности.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Бывший президент республики Башар Асад сложил полномочия и перебрался с семьей в Россию. С критикой его действий уже выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Асада сравнили с бежавшим в свое время с Украины Виктором Януковичем.

Перед этим сообщалось, чем в Сирии занимаются США.

Читайте также:

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии

ЦАХАЛ опровергла RT данные о продвижении военных к окраине Дамаска

«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии

*Запрещенная в России террористическая организация
#мир
#сирия
#война
#конфликт
#терроризм
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп сообщил, что Зеленский хочет прекратить огонь и заключить мир с Россией: что известно
10 декабря 2024, 17:11

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Что об этом известно расскажет «Радио 1».

Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир с Россией


«Зеленский хочет заключить мир… Это что-то новое… Он хочет прекращения огня… Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время», — сказал Трамп после встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Однако Трамп уточнил, что не обсуждал с Зеленским детали возможного прекращения огня, но добавил, что уже начал разрабатывать план для завершения конфликтной ситуации.

Президент США ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотят заключить мирное соглашение. Трамп также призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров между Москвой и Киевом.

В ответ на эти заявления, в Кремле сообщили, что внимательно изучили призыв Трампа.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновление диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся "на земле"», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский, комментируя заявления Трампа о том, что украинские власти готовы к прекращению огня, опроверг эту информацию, заявив, что Украина не намерена останавливать боевые действия.

Как и когда может закончиться конфликт на Украине


Ранее Зеленский заявлял, что конфликт на Украине может закончиться не позднее 2025 года.

Кроме того, он говорил Трампу о том, что на Украине хотят мира, но, по его мнению, для этого нужно принудить к миру Россию. Чтобы это сделать, Украине нужно больше оружия, дальнобойных ракет и гарантии безопасности от НАТО.

При каких условиях может закончиться конфликт на Украине


В Кремле не раз подчеркивали, что военная операция завершится только после выполнения всех целей, поставленных Москвой.

В середине июня президент Российской Федерации Владимир Путин изложил свои условия для начала мирных переговоров. Он заявил, что диалог возможен только после того, как украинские войска покинут новые российские территории, а их статус, включая Крым и Севастополь, будет официально закреплен в международных соглашениях.

Кроме того, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО.

Читайте также:

На Западе отметили настораживающий аспект в отношениях между Трампом и Зеленским

Выбор одежды Зеленского на встречу с Трампом поставил его в безвыходное положение

В Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
#сша
#конфликт
#соглашение
#президент
#призыв
#украина
#дмитрий песков
#владимир зеленский
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией
Депутат Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ
10 декабря 2024, 16:37

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Основание для разговора о возвращении социальных выплат в Абхазии появится, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру».
Согласно мнению депутата, Абхазия не уважает и собственные подписанные договоренности. По словам парламентария, у России нет оснований рассчитывать на верность Абхазии, учитывая поведение властей и оппозиции республики. Затулин призвал перестать спекулировать на отношениях с Москвой.

Напомним, еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Как сообщал Бганба, значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.

Читайте также:

Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат

Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с РФ об инвестициях

В Абхазии вскрылось отношение к России
#россия
#соглашение
#выплаты
#рф
#абхазия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркель назвала поставки в ФРГ газа из РФ давней взаимовыгодной традицией
10 декабря 2024, 16:12

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Об этом информирует телеканал France 2.
Меркель назвала условия, при которых Берлин получал топливо по выгодной цене, «беспроигрышной ситуацией», которая «началась во времена холодной войны» и продолжилась в период ее пребывания у власти.

По словам экс-канцела, это является ошибкой.

Напомним, в конце ноября Меркель заявила, что не испытывает сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты Соединенных Штатов Америки.

Читайте также:

Газпромбанк подтвердил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях

Норвегия заработала более $115 млрд на вытеснении из Евросоюза газа из России

Профессор Бессель объяснил дальнейшую покупку Европой российского газа
#строительство
#топливо
#газ
#протесты
#северный поток
#германия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чем сейчас занимаются США в Сирии
WP: разведчики США и Пентагон разыскивают потенциальных партнеров в Сирии
10 декабря 2024, 15:53

Фото: istockphoto/icholakov

Потенциальных партнеров в Сирии разыскивают американский Пентагон, а также разведчики США. Об этом сообщают обозреватели газеты The Washington Post (WP), ссылаясь на источник.
По данным журналистов, Минобороны США принимает участие в коллективной работе с разведкой, чтобы оценить различные группировки в республике и понять, где потенциальные партнеры.

Перед этим сообщалось, что временное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир. Новоиспеченный руководитель пояснил, что пробудет в должности до весны грядущего года. Аль-Башир считает, что тогда в республике может закончиться переходный период.

До этого Аль-Башир занимал должность премьера в «правительстве национального спасения».

Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

Читайте также:

ЦАХАЛ опровергла RT данные о продвижении военных к окраине Дамаска

«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии

WP: российские силы покинули базы в Манбидже и Кобани в Сирии
#мир
#сша
#сирия
#война
#новости
#конфликт
#пентагон
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
Аль-Башир объявил о назначении главой временного правительства Сирии
10 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025 года, когда в Сирии может завершиться переходный период.

Аль-Башир является инженером и выпускником юридического факультета. В последнее время он был премьер-министром в так называемом, «правительстве национального спасения» в Идлибе.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Читайте также:

WP: российские силы покинули базы в Манбидже и Кобани в Сирии

Индия намерена продолжить тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление

Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
#сирия
#глава
#правительство
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Перед резиденцией Зурабишвили поставили поезд
Президент Грузии Зурабишвили сообщила о поезде перед её дворцом
10 декабря 2024, 14:56

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фотографию поезда перед дворцом Орбелиани, являющимся резиденцией главы государства.
«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала президент на своей странице в соцсети.
Как пишет РИА Новости, поезд, о котором рассказала Зурабишвили, вероятно, является новогодней декорацией, установленной городскими властями.

Президентские выборы в Грузии состоятся 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, а это значит, что она должна будет покинуть резиденцию президента. Однако Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.

Напомним, что сейчас в Грузии проходят массовые акции протеста. Митингующие вышли на улицы после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Читайте также:

Президент Зурабишвили пригласила Маска в Грузию

«Выродок, угробивший свой народ»: Захарова высказалась о санкциях Зеленского против Грузии

В России предрекли судьбу Грузии
#выборы
#соцсети
#президент
#грузия
#саломе зурабишвили
Следите за нашими новостями
в удобном формате