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Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025 года, когда в Сирии может завершиться переходный период.
Аль-Башир является инженером и выпускником юридического факультета. В последнее время он был премьер-министром в так называемом, «правительстве национального спасения» в Идлибе.
В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
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Аль-Башир является инженером и выпускником юридического факультета. В последнее время он был премьер-министром в так называемом, «правительстве национального спасения» в Идлибе.
В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
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Екатерина Коршунова