«Взяв город, дали свет»: очевидцы рассказали о происходящем в Сирии

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В Сирии после взятия вооруженной оппозицией Алеппо в городе дали свет, начали раздавать хлеб и воду, привезли фильтры для очищения местной реки. Об этом рассказала Ирина Баракат, ссылаясь на слова друзей и родственников, которые остались в Сирии. По ее словам, по сравнению с событиями 2012-2014 годов «все не так страшно».
«Помню 2012-2014 годы, когда в стране были не просто подразделения свободной сирийской армии, а ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России. — прим. ред.). Они кричали, что убьют всех русских. Сейчас все не так страшно, говорят наши, оставшиеся там. Взяв город, дали свет и воду. В Алеппо были сильные перестрелки, авиаудары. Потом они зашли, но все мирно. Начали хлеб, воду раздавать. Река была в ужасном состоянии, они завезли фильтры», — поделилась она в беседе с «Петербургским дневником».Напомним, Ирина Баракат родом из Одессы. Она вышла замуж за сирийца и вместе с ним уехала в Сирию. В 2016 году в ее дом влетел газовый баллон с селитрой. Женщина закрыла собой своих детей и сильно пострадала, потеряв часть руки и ногу. Лечение Ирина проходила в Санкт-Петербурге, а в 2018 году попросила у президента России Владимира Путина российское гражданство, который согласился ей в этом помочь.
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Данил Пономарев