Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам

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Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Об этом пишет Telegram-канал « Shot».
По его словам, данный договор, заключенный на срок в 49 лет, остается в силе, и обсуждать судьбу баз сейчас преждевременно, так как они продолжают выполнять свои задачи.
Картаполов подчеркнул, что интересы России являются приоритетом в этом вопросе. Он отметил, что российские военные корабли также находятся на рейде и продолжают выполнять свои задачи в регионе.
Кроме того, Картаполов сообщил, что российское посольство в Сирии функционирует, а его сотрудники работают в Дамаске. В настоящее время ведутся переговоры с новым сирийским руководством для решения более серьезных вопросов в будущем.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Ранее стало известно, что в Сирии отменены товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Картаполов подчеркнул, что интересы России являются приоритетом в этом вопросе. Он отметил, что российские военные корабли также находятся на рейде и продолжают выполнять свои задачи в регионе.
Кроме того, Картаполов сообщил, что российское посольство в Сирии функционирует, а его сотрудники работают в Дамаске. В настоящее время ведутся переговоры с новым сирийским руководством для решения более серьезных вопросов в будущем.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Ранее стало известно, что в Сирии отменены товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова