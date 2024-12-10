Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что равнодушное отношение избранного президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому на их встрече в Париже можно рассматривать как ответ на аналогичное отношение украинского лидера к Дональду Трампу во время его визита в Америку. Такое мнение он озвучил в своем блоге на YouTube, информирует РИА Новости.