Американская администрация признала успех России на Украине

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Координатор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высоко оценил успехи России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает информационное агентство ТАСС.
«Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе», – заявил представитель американской администрации во время брифинга.
Ранее Кирби перечислил причины, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) «теряют инициативу» в конфликте. Он объяснил ухудшающееся положение украинской армии нехваткой американского оружия.
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Александр Климов