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Признание премьер-министра Польши Дональда Туска о присутствии войск НАТО на Украине выгодно для России, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Это, конечно, очень на руку, потому что тем самым можно снова оживить нарратив о том, что в конечном счете это Запад ведет против России гибридную войну, что Запад ведет войну против России руками украинцев», – заявил журналист.
Ранее Туск сообщил, что войска НАТО размещены на Украине. В то же время он подчеркнул, что страны альянса не желают напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, высказывание польского премьер-министра подтверждает, что Запад ведет гибридную войну против России.
Ранее МИД РФ заявил, что Британия прилагает усилия к повышению градуса конфронтации России и Запада.
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Александр Климов