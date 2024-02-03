Американская база на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Американская база в районе газового месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. В результате на объекте начался пожар.
По сообщению телеканала Al Mayadeen, зафиксировано не менее четырёх прилётов ракет. О возможных жертвах и разрушениях информации не поступало, но пожар пока не потушен. Другие последствия ракетной атаки уточняются.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на позиции союзных сил сирийской армии на востоке страны. В результате ударов США по объектам в Сирийской пустыне на границе Ирака и Сирии погибли несколько человек.
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявляло о поражении свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии в ответ на атаку на американскую военную базу в Иордании.
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Ранее сообщалось об атаке беспилотников на позиции союзных сил сирийской армии на востоке страны. В результате ударов США по объектам в Сирийской пустыне на границе Ирака и Сирии погибли несколько человек.
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Александр Бойцов