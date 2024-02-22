Американская делегация с конгрессменом прибыла на Тайвань

Фото: РИА Новости/ Александр Вильф
Американская делегация во главе с конгрессменом Майком Галлахером прибыла на Тайвань, передает РИА Новости. офис.
«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — заявили в офисе конгрессмена, который возглавляет в палате представителей спецкомитет по проблеме КНР и исходящих от него угроз.
При этом Галлахер отметил, что Соединенные Штаты поддерживают Китай, «укрепляя мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против контактов островной администрации с другими странами.
Читайте также:
В МО КНР заявили, что Тайвань никогда не будет страной и не добьется независимости
Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
Тайвань расширяет экспортные ограничения в Россию и Белоруссию
При этом Галлахер отметил, что Соединенные Штаты поддерживают Китай, «укрепляя мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».
Читайте также:
В МО КНР заявили, что Тайвань никогда не будет страной и не добьется независимости
Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
Тайвань расширяет экспортные ограничения в Россию и Белоруссию
Ювелина Бернст