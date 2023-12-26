Тайвань расширяет экспортные ограничения в Россию и Белоруссию

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Тайвань расширяет список ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. По сообщению министерства экономики острова, перечень товаров, запрещенных к поставкам, увеличится на 45 пунктов.
В министерстве экономики Тайваня также уточнили, что ограничения начнут действовать с 25 января 2024 года. Новые 45 наименований товаров были добавлены в список экспортного контроля, соответствующий требованиям Евросоюза, США и других дружественных альянсов, добавили в ведомстве.
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Александр Бойцов