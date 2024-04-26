Американская фирма ищет операторов с опытом боевых действий для работы в РФ

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Анонимная американская медиакомпания подыскивает операторов, имеющих опыт боевых действий. Они потребуются для выполнения некоей работы в России.
Среди требований, предъявляемых кандидатам, умение пользоваться приборами ночного видения, владение английским и русским языками, хорошая физическая форма и навык без проблем передвигаться в бронежилете, сообщает РИА Новости. На территории РФ им предстоит освещать некие таинственные «операции».
В объявлении не указано, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается, что предпочтение при рассмотрении заявок будет отдаваться кандидатам с опытом службы в армии США. Платить обещают 700 долларов в день, а также покрывать расходы. Кто именно является работодателем, не раскрывается.
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Александр Бойцов