Американская газета WSJ назвала три сценария развития событий на Украине
Американское издание Wall Street Journal назвало три возможных сценария развития ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине в 2026 году.
По версии газеты, наиболее вероятным сценарием является продолжение боевых действий на фоне затяжных переговоров. Второй вариант предполагает, что украинская сторона исчерпает свои ресурсы и будет вынуждена пойти на уступки, в том числе отказаться от претензий на Донбасс и согласиться на ограничения численности вооружённых сил при слабых гарантиях безопасности со стороны США.
Ещё один сценарий предполагает «усталость» России, которая может усилиться в результате ужесточения санкций со стороны Запада. В Wall Street Journal отмечают, что каждый из вариантов развития событий несёт значительные последствия для безопасности и геополитической стабильности в регионе.
