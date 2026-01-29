Достижения.рф

В МИД РФ заявили о «разделении» Евросоюзом замороженных российских активов

МИД РФ: Евросоюз уже «поделил» российские активы между Киевом и своим ВПК
Фото: iStock/vlad_karavaev

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Евросоюз уже «поделил» замороженные российские активы между Киевом и собственным военно-промышленным комплексом, передает ТАСС.



Масленников считает, что нежелание ЕС вернуть незаконно замороженные российские активы усиливает сопротивление Европы пересмотру санкционной политики в отношении России. Уточняется, что около 210 млрд евро активов Центрального банка России заблокированы в Европейском союзе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в Москве тоже есть западные деньги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

