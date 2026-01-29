Мелания Трамп: танцы Дональда не всегда бывают уместны
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что танцы президента Дональда Трампа не всегда бывают уместны. Об этом она рассказала в эфире телеканала Fox News.
По словам Мелании, в «определённые моменты» ей нравятся танцевальные выходы супруга, однако бывают ситуации, когда подобное поведение выглядит неуместно.
«Я так ему и сказала», — отметила первая леди.
При этом она подчеркнула, что артистичность Трампа приносит людям радость, «счастье и веселье». Мелания также напомнила, что во время инаугурации сама танцевала под песню Y.M.C.A. группы Village People — одну из любимых композиций президента, добавив, что её танец, разумеется, отличался от танца мужа.
В начале января Дональд Трамп публично рассказывал, что супруга не одобряет его танцы и считает их «не по-президентски».
«Я ответил: “Но я же стал президентом”», — говорил тогда глава Белого дома.
Также Трамп вспоминал, что Мелания однажды спросила его, может ли он представить, как танцует Франклин Рузвельт. В ответ президент отметил, что у этого вопроса «долгая история». Стоит отметить, что Рузвельт перенес тяжелое заболевание и в итоге его парализовало. Экс-президент США передвигался на коляске.