Мелания Трамп: танцы Дональда не всегда бывают уместны

29 января 2026, 11:30

Дональд Трамп и Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что танцы президента Дональда Трампа не всегда бывают уместны. Об этом она рассказала в эфире телеканала Fox News.





По словам Мелании, в «определённые моменты» ей нравятся танцевальные выходы супруга, однако бывают ситуации, когда подобное поведение выглядит неуместно.





«Я так ему и сказала», — отметила первая леди.

«Я ответил: “Но я же стал президентом”», — говорил тогда глава Белого дома.