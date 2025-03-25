Американская разведка назвала Россию постоянной угрозой глобальным интересам США

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Независимо от исхода конфликта на Украине, Россия и её армия останется постоянной стратегической угрозой глобальным интересам США. Кроме того, есть вероятность, что РФ поделится уроками спецоперации с другими геополитическими противниками Америки.
Такие выводы следуют из ежегодного доклада, опубликованного к слушаниям в комитете сената по разведке. Также отмечается, что нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России говорят о её устойчивости.
Американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что антироссийские санкции Белого дома и европейских партнёров США, их совместные усилия, предпринимаемые с целью изоляции России, побудили Москву более активно и целенаправленно искать альтернативные связи и партнёрства. Прежде всего, в этом ряду называется Китай.
Следует отметить, что в докладах американских разведывательных служб за 2023 и 2024 годы утверждалось, что Россия почти наверняка не хочет прямого военного столкновения с США или НАТО. В нынешнем отчете такой оценки не приводится.
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Американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что антироссийские санкции Белого дома и европейских партнёров США, их совместные усилия, предпринимаемые с целью изоляции России, побудили Москву более активно и целенаправленно искать альтернативные связи и партнёрства. Прежде всего, в этом ряду называется Китай.
Следует отметить, что в докладах американских разведывательных служб за 2023 и 2024 годы утверждалось, что Россия почти наверняка не хочет прямого военного столкновения с США или НАТО. В нынешнем отчете такой оценки не приводится.
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Александр Бойцов