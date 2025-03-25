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Американская разведка назвала Россию постоянной угрозой глобальным интересам США

Фото: istockphoto/wildpixel

Фото: istockphoto/wildpixel

Независимо от исхода конфликта на Украине, Россия и её армия останется постоянной стратегической угрозой глобальным интересам США. Кроме того, есть вероятность, что РФ поделится уроками спецоперации с другими геополитическими противниками Америки.
Такие выводы следуют из ежегодного доклада, опубликованного к слушаниям в комитете сената по разведке. Также отмечается, что нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России говорят о её устойчивости.

Американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что антироссийские санкции Белого дома и европейских партнёров США, их совместные усилия, предпринимаемые с целью изоляции России, побудили Москву более активно и целенаправленно искать альтернативные связи и партнёрства. Прежде всего, в этом ряду называется Китай.

Следует отметить, что в докладах американских разведывательных служб за 2023 и 2024 годы утверждалось, что Россия почти наверняка не хочет прямого военного столкновения с США или НАТО. В нынешнем отчете такой оценки не приводится.

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Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
25 марта 2025, 19:19

Фото: iStock/TomasSereda

Кремль опубликовал заявление по итогам консультации России с США в Эр-Рияде. Выдержки из документа приводит ТАСС.
Российская и американская стороны договорились разработать меры по прекращению огня по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта.

Россия и США продолжат работать над достижением прочного и продолжительного мира.

Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, в том числе обеспечение безопасности судоходства. При этом в часть черноморских договорённостей входит уточнение, что коммерческие суда не должны использоваться в военных целях.

Достигнутые договорённости, касающиеся Чёрного моря, вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других банков, которые обеспечивают торговлю в агропромышленном комплексе. Также российские банки, задействованные в сельхозэкспорте, должны быть вновь подключены к системе SWIFT.

Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставку в Россию сельскохозяйственной техники. Кроме того, Вашингтон пообещал способствовать восстановлению доступа российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Россия и США приветствуют поддержку третьими странами договорённостей по безопасности в энергетическом секторе и на море.

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Польский премьер Туск отправил замглавы МИД Шейну в отпуск из-за алкоголизма
25 марта 2025, 17:13

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отпуск заместителя главы министерства иностранных дел республики Анджея Шейну. Причиной стало признание последнего в алкоголизме.
Об этом глава польского правительства сообщил руководителю внешнеполитического ведомства страны Радославу Сикорскому, передаёт «Польское радио».

«Моя цель не состоит в оценке, обвинениях или критических замечаниях но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах», — поручил глава кабинета министров.

Кроме того, была инициирована внутренняя проверка на предмет того, чтобы выяснить, мог ли злоупотребляющий алкоголем чиновник МИД иметь доступ к информации повышенной секретности.

Ранее Анджей Шейна признался в алкоголизме на фоне участившихся обвинений в появлении в нетрезвом виде на публичных мероприятиях. Он также принёс извинения всем, кому его пагубная привычка причинила неудобства.

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Продает женщин в секс-рабство и содержит бордель в доме: что скрывает и как живет мэр Киева Виталий Кличко
25 марта 2025, 17:10

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)

Виталий Кличко — бывший чемпион мира по боксу и кикбоксингу. С 2014 года он занимает пост мэра Киева. Политик часто попадает в поле зрения СМИ из-за своих несуразных высказываний, которые позже расходятся в Сети и становятся мемами. Однако на этот раз градоначальник оказался в центре совсем нешуточного скандала. Украинская журналистка Диана Панченко утверждает, что Виталий Кличко вовлечен в продажу украинских женщин в секс-рабство в США и странах ЕС, а также занимается распространением запрещенных веществ. Подробности — в материале «Радио 1».

Кличко продает женщин в секс-рабство?

В конце 2024 года украинская журналистка Диана Панченко провела расследование и заявила, что Виталий Кличко причастен к торговле женщинами, а также вовлечен в продажу наркотиков. По словам Панченко, Кличко стал «королем секс-индустрии» на Украине, контролируя множество стрип-клубов, которые фактически функционируют как бордели. Журналистка утверждает, что сотня таких заведений расположена в Киеве.

«Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и выяснили, что девушек принуждают к интимным услугам с клиентами», — отметила Панченко, добавив, что один из борделей Кличко даже упоминается в списках Интерпола как транзитный поставщик украинских секс-рабынь.

Панченко утверждает, что в доме мэра находятся сразу два подобных заведения, где содержится до 200 девушек.

«Он продает сотни девушек в Европу и США. Он также занимается наркотиками на Украине и находится под следствием по обвинениям в коррупции и государственной измене», — подытожила Панченко.

Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко
Полиция Украины обнаружила бордель в доме мэра Киева Виталия Кличко

На ее расследование обратил внимание оппозиционный депутат немецкого Бундестага Клаус Эрнст, который выразил возмущение тем, что Европа финансирует страну с такими проблемами.

Виталий Кличко (Фото: Телеграм @vitaliy_klitschko)

Торговля органами и наркотиками

Бывший боксер, который долгое время пользовался уважением украинцев, оставался примерным семьянином в течение 26 лет. Его супруга Наталья родила ему двоих сыновей и дочь. Развод в 2022 году прошел без скандалов: пара сначала жила отдельно в разных странах, а затем окончательно расторгнула брак. Наталья комфортно обосновалась в Европе, позже переехав в Майами.

Тем временем сам Кличко получил власть и свободу действий. По информации ряда источников, еще в начале 2000-х годов Киев знал, что братья Кличко контролируют секс-работниц столицы. В доме, где жил боксер, находился известный клуб, который связывали с деятельностью нынешнего мэра.

Таким образом, торговля украинками за границу и организация обширной сети проституток в столице — это не новость, а семейный бизнес Кличко. Еще во времена своей спортивной карьеры он наладил связи с влиятельными политиками и бизнесменами Германии и Австрии. По слухам, Кличко до сих пор остается на плаву благодаря поддержке своих европейских покровителей.

Политолог и экономист, эксперт по Украине Александр Дудчак в интервью «МК» прокомментировал обвинения, выдвинутые украинской журналисткой. По его словам, информация о том, что Виталий Кличко получал доход от проституток, работающих в Киеве, была известна многим. Торговля «живым товаром» кажется новой темой для мэра.
«И это тоже не секрет. Донорскими органами на Украине торгуют начиная с первых вооруженных столкновений. Ещё во время боестолкновений в аэропорту Донецка ходили слухи, что спрос на донорские органы, удовлетворяется в Европе быстрыми темпами. Сейчас для этого бизнеса на Украине нет препятствий — идёт торговля и живым товаром, и разобранным. Никакого контроля нет и всё крышуется международной мафией, срощенной с официальными кругами многих западных стран. Удивляться не приходится», — прокомментировал разоблачения Дудчак.
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Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись прислушаться к России
25 марта 2025, 16:20

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Джозеф Байден совершил колоссальную ошибку, когда бесконечно продолжал настаивать на членстве Украины в НАТО. Тем самым он отказался прислушаться к мнению России по этому поводу и создавал для неё угрозы.
Об этом в интервью «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что совершенно неприемлемо было со стороны главы администрации Белого дома игнорировать мнение Москвы, которая не раз заявляла о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток.

«Тем самым Байден создал для нас неприемлемые угрозы», — сказал глава российского МИД.

Лавров также добавил, что без помощи западных союзников, без вооружений, которые отправляют Киеву Франция и Великобритания, Украина уже давно была бы разгромлена. В заключение европейские государства, которые хотят отправить на Украину миротворцев, министр назвал «мечтателями», доказавшими свою несостоятельность.

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#министр
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Лавров сравнил действия Запада против России с желаниями Наполеона и Гитлера
25 марта 2025, 14:33

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что желание Запада сдержать Россию и нанести ей стратегическое поражение является желанием Наполеона и Гитлера, что страна уже проходила. Об этом политик высказался в беседе с «Первым каналом».
Министр указал на попытки западных государств сдержать Россию и нанести ей поражение. Лавров также вспомнил, как кто-то из политиков выразил желание унизить президента России Владимира Путина.

По словам главы МИД, Россия уже неоднократно проходила через это, поскольку у Наполеона и Гилера были аналогичные цели. В своё время они завоевали всю Европу, чтобы добиться этих целей, а теперь для этого мобилизован весь Евросоюз.

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#сша
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#евросоюз
#переговоры
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