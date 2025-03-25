Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

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Кремль опубликовал заявление по итогам консультации России с США в Эр-Рияде. Выдержки из документа приводит ТАСС.
Российская и американская стороны договорились разработать меры по прекращению огня по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней, начиная с 18 марта.
Россия и США продолжат работать над достижением прочного и продолжительного мира.
Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, в том числе обеспечение безопасности судоходства. При этом в часть черноморских договорённостей входит уточнение, что коммерческие суда не должны использоваться в военных целях.
Достигнутые договорённости, касающиеся Чёрного моря, вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других банков, которые обеспечивают торговлю в агропромышленном комплексе. Также российские банки, задействованные в сельхозэкспорте, должны быть вновь подключены к системе SWIFT.
Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставку в Россию сельскохозяйственной техники. Кроме того, Вашингтон пообещал способствовать восстановлению доступа российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
Россия и США приветствуют поддержку третьими странами договорённостей по безопасности в энергетическом секторе и на море.
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Россия и США продолжат работать над достижением прочного и продолжительного мира.
Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, в том числе обеспечение безопасности судоходства. При этом в часть черноморских договорённостей входит уточнение, что коммерческие суда не должны использоваться в военных целях.
Достигнутые договорённости, касающиеся Чёрного моря, вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других банков, которые обеспечивают торговлю в агропромышленном комплексе. Также российские банки, задействованные в сельхозэкспорте, должны быть вновь подключены к системе SWIFT.
Зерновая сделка не вступит в силу без снятия ограничений на поставку в Россию сельскохозяйственной техники. Кроме того, Вашингтон пообещал способствовать восстановлению доступа российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
Россия и США приветствуют поддержку третьими странами договорённостей по безопасности в энергетическом секторе и на море.
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Анастасия Чинкова