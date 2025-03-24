Карасин оценил ход переговоров с делегацией США

Фото: istockphoto/Sven Loeffler
На переговорах с американской стороной обсуждаются серьезнейшие проблемы, заявил РИА Новости сенатор Григорий Карасин, представляющий Россию в Эр-Рияде. Карасин ответил на вопрос о взаимопонимании сторон.
«Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор», — прокомментировал Карасин.На данный момент, по словам сенатора, переговоры продолжаются. Вместе с Карасиным РФ представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа. Накануне сообщалось о прилете российской делегации в Саудовскую Аравию. Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля.
Читайте также:
В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде
Песков раскрыл подробности о подарке Путина Трампу
Стало известно об угрозе нового конфликта
Никита Кротов