Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Карасин оценил ход переговоров с делегацией США

Карасин оценил ход переговоров с делегацией США

Карасин: на переговорах с США обсуждаются серьезнейшие проблемы
Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

На переговорах с американской стороной обсуждаются серьезнейшие проблемы, заявил РИА Новости сенатор Григорий Карасин, представляющий Россию в Эр-Рияде. Карасин ответил на вопрос о взаимопонимании сторон.
«Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько — третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор», — прокомментировал Карасин.
На данный момент, по словам сенатора, переговоры продолжаются. Вместе с Карасиным РФ представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа. Накануне сообщалось о прилете российской делегации в Саудовскую Аравию. Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля.

Читайте также:

В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Песков раскрыл подробности о подарке Путина Трампу

Стало известно об угрозе нового конфликта
#мир
#россия
#сша
#переговоры
#саудовская аравия
#новости
Песков раскрыл подробности о подарке Путина Трампу
Песков: портрет для Трампа был личным подарком Путина
24 марта 2025, 14:09

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сделал личный подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу, а Кремль не сообщает подробностей о таких вещах. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переданном Трампу портрете кисти русского художника.
Напомним, спецпосланник главы США по ближневосточному региону Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что Путин во время встречи передал Трампу его портрет, написанный ведущим российским художником. В итоге, по словам Уиткоффа, Трамп был тронут презентом.

По словам Пескова, Путин сделал Трампу «абсолютно личный подарок».
«В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать. Ну, если президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать», — отметил представитель Кремля.

Читайте также:

Российский художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии

Уиткофф неожиданно высказался о Европе
#сша
#президент
#художник
#интервью
#подарок
#путин
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх и отправить молодежь воевать
Пушков: власти ФРГ задумали сделать из страны военизированный «Четвертый Рейх»
24 марта 2025, 04:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что власти Германии проводят курс на милитаризацию страны, стремясь создать «Четвёртый Рейх», несмотря на нежелание большинства немцев воевать с Россией.
По мнению Пушкова, канцлер Фридрих Мерц намерен возродить военную мощь Германии, а СМИ играют ключевую роль в пропаганде милитаристской повестки.

«В бундесвере не хватает солдат. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел», — написал он в своём Telegram-канале, комментируя обложку журнала Stern.
На обложке можно увидеть фотографию юноши, его «образ» разделен на две половины. Одна из них одета в военную форму, призывая тем самым молодежь к «активным» действиям. Под изображением издание спрашивает читателей: «Готов ли ТЫ воевать за Германию?».



Сенатор подчеркнул, что подобные действия направлены на изменение общественного сознания, хотя население, по его оценкам, не поддерживает конфронтацию с Москвой.

Читайте также:

В России назвали условие возвращения для артистов, уехавших из страны

Юрист назвал вид работы, за который работодатели обязаны доплачивать с марта

Момент поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке попал на видео
#курс
#сми
#население
#фрг
#telegram
#рф
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Бразилии посетит Россию для разговора с Путиным
Президент Бразилии Лула да Силва в мае посетит Россию с визитом к Путину
24 марта 2025, 00:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию с официальным визитом. Об этом сообщил его специальный помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью бразильскому изданию Folha de S. Paulo.
В рамках визита запланирована двусторонняя встреча Лулы с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что визит должен состояться в мае.

23 марта «Радио 1» передавало, что президент США Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал, что в 2025 году лидеры стран СНГ приедут в Москву для участия в параде, посвящённом 80-летию Победы.

Читайте также:

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачёв раскрыл размер своей пенсии

Стало известно об угрозе нового конфликта

Осужденная за слова о жене Макрона Наташа Рей подала иск в ЕСПЧ
#президент
#сергей лавров
#мид
#встреча
#мид рф
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об угрозе нового конфликта
Уиткофф: США могут начать боевые действия против Ирана
23 марта 2025, 22:25

Фото: istockphoto/Racide

Вашингтон может начать боевые действия против Ирана при наступлении определенных обстоятельств. Об этом заявил журналистам Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — прокомментировал собеседник.
Иран отказался говорить с американской стороной по ядерной сделке. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи подчеркивал, что Америку волнуют только ее интересы. Слова Трампа о готовности к диалогу он назвал обманом общественного мнения всего мира.

Читайте также:

«Есть проблема зависимости»: стали известны опасения Европы по поводу США

В Кремле оценили атмосферу разговора Путина и Трампа

В Крыму отреагировали на планы Трампа по признанию полуострова
#мир
#сша
#иран
#война
#политика
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Есть проблема зависимости»: стали известны опасения Европы по поводу США
WP: Европа опасается, что США могут прекратить обслуживать вооружения в ЕС
23 марта 2025, 21:50

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Политическая элита Европы опасается, что Вашингтон может перестать обслуживать собственные вооружения в Евросоюзе (ЕС) в связи с политикой американского президента Дональда Трампа в отношении союзников по альянсу НАТО. Об этом пишет The Washington Post.
«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку — и все самолеты упали бы с неба... Но есть проблема зависимости», — сказано в материале.
В статье также сказано, что по правилам обслуживание и использование некоторых систем должно производиться американцами, что в свою очередь беспокоит европейцев. Помимо этого, на вооружения Европы, где есть американские компоненты, могут наложить ограничительные меры.

Трамп не раз говорил, что ЕС должен повысить свой вклад в обороноспособность альянса. Речь шла о пяти процентах от ВВП.

Читайте также:

В Кремле оценили атмосферу разговора Путина и Трампа

Стало известно о сомнениях окружения Трампа

Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным
#мир
#сша
#европа
#евросоюз
#ес
#оружие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате