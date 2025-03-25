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The Economist: РФ получит от США доступ к технологиям в случае снятия санкций

Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Россия получит от США доступ к технологиям, валюте и платежным системам в случае снятия санкций. Об этом пишет журнал The Economist.
«Если США снимут санкции, вероятно, Европа сохранит собственные. Некоторые геополитические эксперты полагают, что это не имеет большого значения. По их словам, доступ к американским технологиям, валюте и платежным сетям — это то, чего на самом деле хочет Россия», — сообщает издание со ссылкой на экспертов.

В журнале отметили, что Европа сохранит ограничения в отношении РФ даже в том случае, если Штаты все таки снимут антироссийские санкции.

Ранее США отклонили предложение Канады о создании спецгруппы по выявлению деятельности теневого флота России. Такое решение американская сторона приняла на фоне переоценки администрацией президента США Дональда Трампа членства в международных организациях.

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Белый дом: Трамп доверяет своей команде после скандала с чатом о хуситах
25 марта 2025, 02:57

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп продолжает доверять своей команде и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу после скандала с чатом, в котором обсуждались удары американцев по йеменским хуситам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца», — цитирует Левитт издание Semafor.

Скандал произошел после информации редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, которого якобы случайно добавили в групповой чат, где сотрудники администрации президента обсуждали удары йеменским хуситам. Как отметил журналист, в дискуссии участвовали аккаунты под имена вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

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Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде
25 марта 2025, 01:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США положительно оценивают переговоры с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом пишет Reuters.
«Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — рассказал источник агентства из Белого дома.

Напомним, что 24 марта состоялись переговоры между представительства США и России, которые продлились свыше 12 часов. Совместное заявление по итогам диалога будет опубликовано 25 марта.

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Глава МИД РФ Лавров 25 марта поделится аспектами переговоров России и США
25 марта 2025, 00:22

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта расскажет о некоторых аспектах прошедших переговоров между представительствами России и США. Этим поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова в своем telegram-канале.
«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — пишет Захарова.

Переговоры между представительствами России и США стартовали 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Диалог продлился свыше 12 часов. Отмечается, что глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин вышел в хорошем настроении со встречи.

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Представитель РФ в Эр-Рияде Карасин был в хорошем настроении после переговоров
РИА Новости: Карасин был в хорошем настроении после переговоров с США в Эр-Рияде
24 марта 2025, 23:42

Фото: iStock/Waldemarus

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин был в хорошем настроении после переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.
«Позитивное», — сказал источник агентства в ответе на вопрос о настроении Карасина после переговоров.

Встреча делегаций двух стран состоялась 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Переговоры между представительствами продлились свыше 12 часов. Совместное заявление об их итогах будет опубликовано 25 марта во вторник.

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РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта
24 марта 2025, 23:27

Фото: iStock/vchal

Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра», — поделился источник с агентством.

Переговоры между представителями двух стран прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и продлились свыше 12 часов. Российская сторона была представлена главой международного комитета Совета Федерации Григорием Карасиным и советником директора ФСБ Сергеем Беседой.

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#саудовская аравия
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