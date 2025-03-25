The Economist: РФ получит от США доступ к технологиям в случае снятия санкций

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Россия получит от США доступ к технологиям, валюте и платежным системам в случае снятия санкций. Об этом пишет журнал The Economist.
«Если США снимут санкции, вероятно, Европа сохранит собственные. Некоторые геополитические эксперты полагают, что это не имеет большого значения. По их словам, доступ к американским технологиям, валюте и платежным сетям — это то, чего на самом деле хочет Россия», — сообщает издание со ссылкой на экспертов.
В журнале отметили, что Европа сохранит ограничения в отношении РФ даже в том случае, если Штаты все таки снимут антироссийские санкции.
Ранее США отклонили предложение Канады о создании спецгруппы по выявлению деятельности теневого флота России. Такое решение американская сторона приняла на фоне переоценки администрацией президента США Дональда Трампа членства в международных организациях.
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Иван Мусатов