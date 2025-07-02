Американская журналистка заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона
Президент США Дональд Трамп просил свернуть расследование того предположения, что жена лидера Франции Эммануэля Макрона Брижит ранее могла быть биологическим мужчиной. Об этом на своем YouTube-канале рассказала американская журналистка Кэндис Оуэнс.
Во время визита в Вашингтон Макрон лично обратился к Трампу с просьбой повлиять на журналистку. Вскоре после этого глава Соединенных Штатов позвонил Оуэнс, и стал убеждать журналистку, что Брижит Макрон является настоящей женщиной. Трамп добавил, что не хочет портить отношения со своим французской коллегой.
Оуэнс не согласилась с американским президентом и стала доказывать ему, что Брижит Макрон обращалась к медикам по поводу смены пола. В ответ на это Трамп предложил Кэндис сделку. Если она прекратит расследование, то он оплатит ей интервью.
Ранее сообщалось, что журналистка, которая назвала жену президента Франции Эммануэля Макрона мужчиной, попросила убежище в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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