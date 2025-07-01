Путин впервые с 2022 года провёл телефонный разговор с Макроном
Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Телефонный разговор государственных деятелей затрагивал поддержание безопасности и мира, а также сохранение глобального режима ядерного нераспространения. Об этом сообщил Кремль.
В ходе беседы, Владимир Путин напомнил, что конфликт на Украине — это прямое следствие политики Запада. Говоря о возможностях мирного урегулирования, он подтвердил принципиальные методы к возможным договоренностям. Соглашения должны предусматривать устранение первопричин и носить долгосрочный характер.
Кроме того, Путин и Макрон подчеркнули ответственность России и Франции в поддержании мира на Ближнем Востоке и в иранской ядерной программе, кризис которой должен быть урегулирован политико-дипломатическими средствами.
Политические лидеры договорились продолжить поддерживать связь в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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