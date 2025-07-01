Путин впервые с 2022 года провёл телефонный разговор с Макроном

01 июля 2025, 19:45

Путин поговорил по телефону с Макроном

Фото: Istock/CreativePhotoCorner

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Телефонный разговор государственных деятелей затрагивал поддержание безопасности и мира, а также сохранение глобального режима ядерного нераспространения. Об этом сообщил Кремль.