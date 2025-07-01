Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон после проведённого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, позвонил Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.
В ходе разговора политические лидеры обсудили все детали беседы президентов России и Франции. Никаких дополнительных подробностей не сообщается.
В осуществлённом разговоре с Макроном Путин указал, что украинский конфликт является прямым следствием политики Запада, который продолжает игнорировать интересы безопасности Российской Федерации на протяжении многих лет. Кроме того, одной из важных тем обсуждения стал раздор на Ближнем Востоке и американские атаки по иранским ядерным объектам.
Сообщается, что президент Франции выступил за продолжение переговоров с Путиным. Политические лидеры договорились о проведении новых переговоров в ближайшем будущем.
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