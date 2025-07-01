Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

01 июля 2025, 22:16

Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Фото: Istock/Mo Semsem

Президент Франции Эммануэль Макрон после проведённого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, позвонил Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.