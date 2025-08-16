Американские истребители F-22 сопровождали самолет Путина на пути из США в Россию

16 августа 2025, 09:14

Фото: телеграм-канал пресс-службы Кремля

Американские истребители F-22 сопровождали борт президента России Владимира Путина на пути из США в Россию после его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.