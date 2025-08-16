Американские истребители F-22 сопровождали самолет Путина на пути из США в Россию
Американские истребители F-22 сопровождали борт президента России Владимира Путина на пути из США в Россию после его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.
Самолеты ВВС США также приветствовали российского лидера по прибытии на военную базу Эльмендорф-Ричардсон. В небе пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех F-22.
Российско-американские переговоры проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. На саммите присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.
Глава Белого дома ранее сообщал, что сделки достичь не удалось, но обе стороны назвали переговоры конструктивными.
