Трамп передал Путину письмо от своей жены
Reuters: Мелания передала через Трампа письмо Путину во время саммита на Аляске
Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей жены Мелании. Первая леди выразила обеспокоенность положением детей на Украине и в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
Точное содержание письма не раскрывается. Известно лишь, что в нем упоминается положение детей в зоне боевых действий.
«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — цитирует агентство слова чиновников.Напомним, переговоры между Путиным и Трампом прошли в ночь на 16 августа по московскому времени и длились около трех часов.