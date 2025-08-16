Трамп передал Путину письмо от своей жены

16 августа 2025, 07:20

Reuters: Мелания передала через Трампа письмо Путину во время саммита на Аляске

Дональд Трамп и Мелания Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей жены Мелании. Первая леди выразила обеспокоенность положением детей на Украине и в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.





Точное содержание письма не раскрывается. Известно лишь, что в нем упоминается положение детей в зоне боевых действий.

«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — цитирует агентство слова чиновников.