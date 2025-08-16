Самолет специального летного отряда «Россия» покинул Анкоридж
Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 покинул Анкоридж, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Flightradar24.
Исходя из информации сервиса, спецборт вылетел из аэропорта «Анкоридж» в сторону авиагавани «Внуково» примерно в 06:50 по московскому времени.
Напомним, саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в формате «три на три» продолжались 2 часа 45 минут. С российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
