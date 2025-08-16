Самолет специального летного отряда «Россия» покинул Анкоридж

16 августа 2025, 08:06

Flightradar24: самолет Ил-96 вылетел из Анкориджа после саммита РФ и США

Фото: iStock/Sitikka

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 покинул Анкоридж, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Flightradar24.