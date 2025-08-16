Трамп в интервью Fox News: готовится трехсторонняя встреча по Украине

16 августа 2025, 05:48

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Дональд Трамп объявил о подготовке трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским, подчеркнув, что судьба украинского урегулирования теперь зависит от Киева.





В интервью Fox News после саммита на Аляске президент США подтвердил:



