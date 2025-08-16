Достижения.рф

Трамп в интервью Fox News: готовится трехсторонняя встреча по Украине

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Дональд Трамп объявил о подготовке трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским, подчеркнув, что судьба украинского урегулирования теперь зависит от Киева.



В интервью Fox News после саммита на Аляске президент США подтвердил:

«Мы приступаем к подготовке встречи с участием Зеленского, Путина и меня. Они хотят моего присутствия – я там буду».


Трамп оценил вероятность заключения соглашения как довольно высокую, сославшись на большой прогресс в переговорах с российским лидером, но подчеркнул, что Зеленскому нужно согласиться на сделку.

Отношения с Путиным Трамп назвал прекрасными, особо отметив реплику российского президента о том, что украинского кризиса не было бы, если бы Трамп руководил США в 2022-м. В контексте безопасности Трамп указал на необходимость считаться с ядерным потенциалом России и призвал Европу поучаствовать в урегулировании.

На вопрос о нерешенных проблемах Трамп отказался раскрывать детали. Он подтвердил получение от России списка военнопленных для возвращения Украине и временно исключил новые санкции.
Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0