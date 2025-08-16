Трамп в интервью Fox News: готовится трехсторонняя встреча по Украине
Дональд Трамп объявил о подготовке трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским, подчеркнув, что судьба украинского урегулирования теперь зависит от Киева.
В интервью Fox News после саммита на Аляске президент США подтвердил:
«Мы приступаем к подготовке встречи с участием Зеленского, Путина и меня. Они хотят моего присутствия – я там буду».Трамп оценил вероятность заключения соглашения как довольно высокую, сославшись на большой прогресс в переговорах с российским лидером, но подчеркнул, что Зеленскому нужно согласиться на сделку.
Отношения с Путиным Трамп назвал прекрасными, особо отметив реплику российского президента о том, что украинского кризиса не было бы, если бы Трамп руководил США в 2022-м. В контексте безопасности Трамп указал на необходимость считаться с ядерным потенциалом России и призвал Европу поучаствовать в урегулировании.
На вопрос о нерешенных проблемах Трамп отказался раскрывать детали. Он подтвердил получение от России списка военнопленных для возвращения Украине и временно исключил новые санкции.