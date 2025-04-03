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Глава РФПИ Дмитриев: диалог России и США важен независимо от политики

Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что диалог РФ и США важен независимо от политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Независимо от политики - диалог между США и Россией имеет важное значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — пишет Дмитриев.

Напомним, что российский представитель прибыл в Вашингтон для встречи с спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.

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Трамп объявил режим ЧП в США из-за дисбаланса в торговле
03 апреля 2025, 06:09

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за дисбаланса в торговле. Заявление американского лидера передает Белый дом.
«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — объяснил Трамп.

Как отметил президент, существующий дисбаланс угрожает национальной безопасности США. К тому же в своем заявлении Трамп подчеркнул, между торговыми отношениями Штатов и других стран нет взаимности, а тарифы и бартеры партнеров не сбалансированы, в особенности последние годы.

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#торговля
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WP: в Вашингтоне стартовала встреча Дмитриева и Уиткоффа
03 апреля 2025, 04:03

Фото: iStock/vchal

В Вашингтоне стартовала встреча главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа.
«Переговоры "идут", заявил человек, который говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса», — передает газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

Ранее сообщалось о намерении Дмитриева прибыть в Вашингтон для встречи с Уиткоффом. При этом определенная дата потенциальных переговоров не уточнялась. По информации CNN, Штаты специально приостановили санкции против Дмитриева, чтобы тот смог посетить США для встречи. К тому же российский представитель уже сообщал, что страны ведут диалог по совместной добыче редкоземельных металлов.

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Рейтинг Трампа упал до рекордных 43% со дня инаугурации
03 апреля 2025, 02:48

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал до рекордных 43% впервые со дня инаугурации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Ipsos.
Инаугурация президента состоялась 20 января. С того момента уровень поддержки Трампа еще не находился на таком низком уровне. После инаугурации американского лидера поддерживало 47% населения. Это до сих пор самый высокий показатель с момента его избрания на второй срок.

Опрошенные оказались недовольны работой Трампа в экономической сфере и в вопросе с высокой стоимостью жизни. По данным направлениям президента поддерживают 37% и 30% респондентов соответственно.

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#дональд трамп
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#сша
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Премьер Канады Карни: пошлины негативно повлияют на экономику США
03 апреля 2025, 02:23

Фото: iStock/wildpixel

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, введенные США пошлины негативно повлияют на американскую экономику. Об этом глава страны сказал журналистам.
«Эти пошлины окажут негативное влияние на экономику США, и со временем этот эффект будет нарастать», — заявил премьер.

Карни отметил, что к тому же тарифы фундаментально поменяют всю международную торговую систему. При этом Канада ответит на введение пошлин и готовит меры. которые защитят экономику и граждан страны. В окончании Карни пообещал создать сильнейшую экономику среди стран большой семерки.

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#сша
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#тарифы
#канада
#трамп
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Трамп ввел 10% пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд
03 апреля 2025, 02:07

Фото: iStock/aroxopt

Президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд. Об этом говорится в опубликованном списке в соцсети X.
Острова Херд и Макдональд расположены в Индийском океане рядом с Антарктидой. Они считаются внешними австралийскими территориями. Оба острова с 1997 года находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о введение пошлин на продукцию из других стран. Их общий размер равняется 10%, хотя ряд государств получили тарифы в повышенном объеме. Среди них Китай, Тайвань, страны ЕС и другие.

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