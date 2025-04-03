Глава РФПИ Дмитриев: диалог России и США важен независимо от политики

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что диалог РФ и США важен независимо от политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Независимо от политики - диалог между США и Россией имеет важное значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — пишет Дмитриев.
Напомним, что российский представитель прибыл в Вашингтон для встречи с спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.
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Иван Мусатов