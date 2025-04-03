Трамп объявил режим ЧП в США из-за дисбаланса в торговле

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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за дисбаланса в торговле. Заявление американского лидера передает Белый дом.
«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — объяснил Трамп.
Как отметил президент, существующий дисбаланс угрожает национальной безопасности США. К тому же в своем заявлении Трамп подчеркнул, между торговыми отношениями Штатов и других стран нет взаимности, а тарифы и бартеры партнеров не сбалансированы, в особенности последние годы.
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Иван Мусатов