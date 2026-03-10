Достижения.рф

Американские носители ядерного оружия прибыли на авиабазу ВВС Великобритании

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на авиабазу ВВС Великобритании
Фото: iStock/AllenJMSmith

Три американских бомбардировщика B-52, способные нести ядерное оружие, прибыли на авиабазу британских ВВС в Фэрфорде. Об этом пишет газета Express.



Недавно туда же приземлились четыре бомбардировщика B-1 и два транспортных борта Boeing C-17 Globemaster. Журналист издания запечатлел членов экипажа одного из самолетов, которые улыбались и позировали с флагом США.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Лондон согласился предоставить американским военным свои военные базы для ударов по Ирану в рамках операции «Эпическая ярость».

28 февраля США и Израиль атаковали Иран с воздуха, что привело к масштабным разрушениям и гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. В ответ Тегеран начал бить по израильской территории и военным американским объектам на Ближнем Востоке.

Александр Огарёв

