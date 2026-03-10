Американские носители ядерного оружия прибыли на авиабазу ВВС Великобритании

10 марта 2026, 00:19

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на авиабазу ВВС Великобритании

Фото: iStock/AllenJMSmith

Три американских бомбардировщика B-52, способные нести ядерное оружие, прибыли на авиабазу британских ВВС в Фэрфорде. Об этом пишет газета Express.