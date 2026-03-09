Путин заявил о готовности России работать с Европой по нефтяным поставкам

09 марта 2026, 20:53

Путин: Россия готова работать с Европой по нефтегазовым поставкам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не исключает сотрудничества с европейскими странами по поставкам нефти и газа, однако ожидает от Евросоюза понятных сигналов о готовности к такой работе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.





Ранее на совещании в Кремле глава государства обсуждал обстановку на глобальных рынках углеводородов и возможные шаги России на фоне роста цен. По его словам, в 2025 году через Ормузский пролив проходила примерно треть мирового нефтяного экспорта, однако из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке этот маршрут фактически оказался заблокированным.





«Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», — произнес российский лидер.