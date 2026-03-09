Бомбардировки в Иране повредили несколько десятков больниц

09 марта 2026, 23:01

Tasnim: Бомбардировки в Иране повредили почти 30 больниц

Фото: istockphoto/Zeferli

С начала бомбардировок территории Ирана в стране серьёзно повредило почти 30 больниц и свыше 40 медицинских пунктов. Об этом сообщил Tasnim представитель иранского управления по чрезвычайным ситуациям.