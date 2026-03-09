Бомбардировки в Иране повредили несколько десятков больниц
С начала бомбардировок территории Ирана в стране серьёзно повредило почти 30 больниц и свыше 40 медицинских пунктов. Об этом сообщил Tasnim представитель иранского управления по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, в результате ударов по Исламской Республике повреждения получили 29 больниц, 41 медпункт и 18 баз скорой помощи. Он также заявил, что число погибших женщин достигло 200, при этом самой пожилой из них было 88 лет.
Как следует из последнего отчёта Иранского общества Красного Полумесяца, с 28 февраля в результате американо-израильских ударов по стране погибли по меньшей мере 1 332 мирных жителя. Цифра называется с учетом женского и детского населения.
Ранее МИД Ирана заявил о поддержке от России в конфликте с США.
