Путин и Трамп поговорили по телефону об Украине и Иране

09 марта 2026, 22:52

Ушаков сообщил о беседе Путина и Трампа по телефону

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного урегулирования по Украине. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.