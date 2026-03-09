Путин и Трамп поговорили по телефону об Украине и Иране
Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного урегулирования по Украине. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, основной упор сделали на развитие конфликта вокруг Ирана, а также на двусторонние переговоры по украинскому направлению, которые ведутся при участии представителей США. Путин изложил ряд предложений, нацеленных на скорейшее политико-дипломатическое разрешение ближневосточной напряжённости.
Трамп, со своей стороны, высказал оценку происходящего в контексте совместной операции США и Израиля. Беседа состоялась по инициативе американского лидера и длилась около часа. Оба президента подтвердили готовность поддерживать регулярные контакты.
Ранее Путин заявил о готовности России работать с Европой по нефтяным поставкам.
