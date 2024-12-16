Американские ракеты средней дальности в Германии долетят до Москвы за 8 минут – Белоусов

Андрей Белоусов (фото: kremlin.ru)
Ракеты средней дальности, которые США собираются разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.
Министр напомнил, что в июле этого года Вашингтон и Берлин официально объявили о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров, в 2026 году. Также будут размещены гиперзвуковые ракеты, которые могут долететь до Москвы за восемь минут.
Ранее в ходе заседания президент России Владимир Путин объявил о скором запуске серийного производства новейших ракетных комплексов «Орешник».
Читайте также:
В зоне СВО ВС РФ контролируют теперь почти 4,5 тысячи квадратных километров — Белоусов
Стало известно, сколько человек подписали контракт с Минобороны РФ в 2024 году
Белоусов: РФ должна быть готова к возможному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет
Анастасия Чинкова