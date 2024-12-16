Стало известно, сколько человек подписали контракт с Минобороны РФ в 2024 году

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Более 427 тыс. военнослужащих набрано в ВС РФ в 2024 году, в среднем в день контракт заключают более 1200 человек. Такие данные привел министр обороны ВС РФ Андрей Белоусов.
Он отметил необходимость обеспечения укомплектованности ВС РФ для гарантированного выполнения всех боевых задач.
По его словам, важной частью комплектования ВС РФ является боевая подготовка новых контрактников. Министр обороны подчеркнул важность внедрения в обучение новых действий и приемов, ставших эффективными в зоне СВО.
Кроме того, Белоусов отметил, что полки резерва также должны быть обеспечены инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами.
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«В этих целях совместно с регионами продолжается системная работа по комплектованию Вооруженных Сил. Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих. В среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двухсот человек. Важно не потерять динамику этого процесса», — отметил Белоусов.
По его словам, важной частью комплектования ВС РФ является боевая подготовка новых контрактников. Министр обороны подчеркнул важность внедрения в обучение новых действий и приемов, ставших эффективными в зоне СВО.
Кроме того, Белоусов отметил, что полки резерва также должны быть обеспечены инструкторским составом, вооружением, техникой и боеприпасами.
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Элина Позднякова