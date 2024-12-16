В зоне СВО ВС РФ контролируют теперь почти 4,5 тысячи квадратных километров — Белоусов

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
Вооружённые силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции освободили почти четыре с половиной тысячи квадратных километров в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства он также уточнил, что украинские боевики теперь контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики. Глава Минобороны признал, что пока ещё порядка 25-30% Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей находятся под контролем ВСУ.
Он также добавил, что в текущем году в зоне СВО было уничтожено свыше 58 тысяч единиц оружия и боевой техники противника. Среди этого количества около 18 тысяч единиц были иностранного производства, отметил министр.
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«Но это временно», — со спокойной уверенностью сказал Белоусов.
Он также добавил, что в текущем году в зоне СВО было уничтожено свыше 58 тысяч единиц оружия и боевой техники противника. Среди этого количества около 18 тысяч единиц были иностранного производства, отметил министр.
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Александр Бойцов