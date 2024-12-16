Белоусов: РФ должна быть готова к возможному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет

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Министерство обороны России должно быть готово к любому развитию событий, в том числе к военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии МО РФ.
Министр уточнил, что о возможном начале военного конфликта говорят решения, принятые на саммите НАТО, и доктринальные документы.
Белоусов подчеркнул, что работа Минобороны строится с учётом ключевых факторов, одним из которых является подготовка ведомства к любому развитию событий в среднесрочной перспективе.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед экспертами по безопасности в Брюсселе, обвинил Россию в ведении открытого противостояния с Альянсом. В частности, он заявил, что Москва причастна к кибератакам, взломам и саботаже на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах стран Евросоюза и вмешательству в выборы.
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Белоусов подчеркнул, что работа Минобороны строится с учётом ключевых факторов, одним из которых является подготовка ведомства к любому развитию событий в среднесрочной перспективе.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед экспертами по безопасности в Брюсселе, обвинил Россию в ведении открытого противостояния с Альянсом. В частности, он заявил, что Москва причастна к кибератакам, взломам и саботаже на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах стран Евросоюза и вмешательству в выборы.
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Анастасия Чинкова