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Белоусов: РФ должна быть готова к возможному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет

Фото: iStock/ILIA BLIZNIUK

Фото: iStock/ILIA BLIZNIUK

Министерство обороны России должно быть готово к любому развитию событий, в том числе к военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии МО РФ.
Министр уточнил, что о возможном начале военного конфликта говорят решения, принятые на саммите НАТО, и доктринальные документы.

Белоусов подчеркнул, что работа Минобороны строится с учётом ключевых факторов, одним из которых является подготовка ведомства к любому развитию событий в среднесрочной перспективе.



Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед экспертами по безопасности в Брюсселе, обвинил Россию в ведении открытого противостояния с Альянсом. В частности, он заявил, что Москва причастна к кибератакам, взломам и саботаже на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах стран Евросоюза и вмешательству в выборы.

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#андрей белоусов
Путин: США пугают своих граждан заявлениями о якобы планирующемся нападении РФ
16 декабря 2024, 14:31

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Власти США пугают своих граждан мифическими заявлениями о том, что Россия якобы представляет угрозу для страны и планирует на кого-то нападать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства подчеркнул, что тактика американских властей понятна. Сначала они доводят Россию до красной черты, через которую отступать уже невозможно. А после получения ответа от Москвы сразу же начинают запугивать своё население якобы имеющей место быть угрозой с российской стороны.

Ранее Путин рассказал о скором запуске серийного производства новейшего российского ракетного комплекса «Орешник».

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#политика
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Белоусов: в России должны быть организованы альтернативные базы хранения
Белоусов заявил о необходимости создания эшелонированной сети складов
16 декабря 2024, 14:26

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В России на смену крупным базам должна прийти эшелонированная сеть складов. Об этом заявил министр Андрей Белоусов на итоговом расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он также сообщил, что в текущем году системы противовоздушной обороны сбили 86 украинских ракет Storm Shadow и Scalp производства Франции и Великобритании, 1629 снарядов американской ракетной системы HIMARS и более 27 тысяч беспилотников ВСУ.

Ранее в ходе заседания Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени начнётся серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник».

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#москва
#владимир путин
#президент
#сво
#вс рф
#минобороны
#андрей белоусов
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Путин: Москва не может не реагировать на бесконечные провокации Запада
16 декабря 2024, 14:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Страны Запада своей экспансией, провокационными заявлениями и действиями в прямом смысле довели Россию до красной черты. Москва очень не хочет её переступать, но не может никак не реагировать на складывающуюся ситуацию.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны. По его словам, в условиях нынешней непростой военно-политической обстановки в мире Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности. Причём руководство государства старается делать это взвешенно и аккуратно, подчеркнул российский лидер.

Россия не бряцает ядерным оружием, отметил глава государства, но по-прежнему будет делать всё возможное для спокойствия и безопасности граждан страны. Реакция на очевидные внешние угрозы будет соответствующей. Остаётся только надеяться на то, что здравый смысл наконец начнёт преобладать среди западных политиков и военных, а красную черту никто не переступит, заключил Владимир Путин.

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Путин: РФ снимет с себя ограничения по размещению РСМД
16 декабря 2024, 13:54

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская Федерация может снять с себя добровольные ограничения по размещению РСМД. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передало агентство РИА Новости.
Во время своего выступления на коллегии Минобороны России лидер государства предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.

Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД в том случае, если Соединённые Штаты Америки приступят к развертыванию подобных систем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Команда избранного президента США Дональда Трампа также поддержала предложение Орбана, но, по словам Пескова, сейчас в Белом доме руководит еще действующий президент Джо Байден.

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Совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций
16 декабря 2024, 13:33

Фото: iStock/ffikretow

Евросоюз принял 15-й пакет санкций, внеся в чёрный список 84 физических лица и компании из России, Китая и Северной Кореи. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.
Отмечается, что ограничения ввели в отношении 54 физлиц и 30 юридических лиц, в их числе два чиновника из КНДР и несколько компаний из Китая, которых Евросоюз подозревает в поставке в РФ компонентов для беспилотников и электроники.

Также в заявлении указано, что в отношении 52 танкеров введён запрет на заход в порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта. Европейские политики подозревают, что эти судна якобы перевозят российскую нефть, несмотря на «потолки цен», которые пыталась ввести G7.

Помимо этого в санкционные списки попали 32 компании из Индии, Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая, которые подозреваются в обходе торговых ограничений и приобретении товаров двойного назначения для России.

Кроме того, введён запрет на признание и исполнение в Евросоюзе решений, вынесенных российскими судами по искам, связанными с европейскими компаниями в России.

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#ограничения
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Песков: Путин выступит на заседании Минобороны
В Кремле сообщили о выступлении Путина на заседании Минобороны
16 декабря 2024, 13:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский лидер заслушает доклад министра Андрея Белоусова.

Ранее Песков заявил, что Украина продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией.

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БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию
Рябков: БРИКС рассмотрит заявку Сирии, если новые власти этого захотят
16 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/Bet_Noire

Председательство БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию, если новые власти проявят соответствующее желание. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что заявки всех стран рассматриваются очень серьёзно, и Сирия – не исключение. Однако председательство БРИКС никого не подгоняет и с уважением относится к выбору каждого отдельного государства.

Рябков добавил, что включение новой страны в состав организации является серьёзным вопросом, поэтому Россия не будет «гнаться за какими-то формальностями» при определении состава участников БРИКС.

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#брикс
#россия
#сирия
#политика
#страны
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В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии
Песков: окончательные решения по базам России в Сирии пока отсутствуют
16 декабря 2024, 12:53

Фото: iStock/brunocoelhopt

Россия ведёт переговоры с нынешними властями Сирии о судьбе своих военных баз, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Россия рассматривает Ливию для размещения своих военных баз, Песков подчеркнул, что окончательные решения ещё не приняты. Однако российская сторона наладила контакт с представителями сил, контролирующими ситуацию в Сирии.

Накануне Россия вывезла часть персонала из загранпредставительств в Дамаске. Помимо российских дипломатов, были эвакуированы сотрудники дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.

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*запрещённая в России террористическая организация
#россия
#сирия
#дмитрий песков
#база
#военные
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Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям об отправке Асадом валюты в Россию
16 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин попросил с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда покинувший пост президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву, сообщило издание «Лента.ру».
«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует», — отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Григорий Карасин подчеркнул, что необходимо выяснить истинность информации и причину её выпуска в именно в данный момент.

Сенатор выдвинул предположение, что, возможно, публикация направлена непосредственно против Башара Асада и против Москвы.

«Тут комплекс мер может быть интерпретирован. Но пока к ней надо относиться очень осторожно», — уточнил председатель комитета Совета Федерации.

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#деньги
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