Американские самолеты-заправщики вылетели в сторону Ближнего Востока
Самолеты-заправщики ВВС США выдвинулись с американской базы в сторону Ближнего Востока на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ полетных сведений.
Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел Boeing KC-135R Stratotanker, который вскоре прибудет в регион. В ту же сторону направляются еще пять заправщиков. Всего девять воздушных танкеров вылетели в направлении Ближнего Востока с различных американских баз.
В субботу 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке..
