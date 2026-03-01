Иран намерен отказаться от участия в ЧМ-2026 из-за агрессии США и Израиля

01 марта 2026, 02:32

Фото: iStock/Imagehit

Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года из-за атак США и Израиля на страну. С таким заявлением выступил президент иранской Федерации футбола Мехди Тадж, чьи слова цитирует портал Marca.