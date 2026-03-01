Иран намерен отказаться от участия в ЧМ-2026 из-за агрессии США и Израиля
Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года из-за атак США и Израиля на страну. С таким заявлением выступил президент иранской Федерации футбола Мехди Тадж, чьи слова цитирует портал Marca.
Действия в отношении страны он назвал агрессией. По словам министра, окончательное решение по вопросу участия команды Ирана в мировом первенстве будут принимать руководители спортивных организаций.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 национальных команд. Турнир будет проходить на территории трех стран – США, Канады и Мексики.
Иранская сборная попала в группу G, где также выступят команды Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Эти матчи состоятся в США.
