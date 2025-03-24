Американские сенаторы потребовали от Трампа передать Украине замороженные активы РФ

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Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа передать Украине замороженные активы РФ. Об этом сообщает сообщает Reuters.
«Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США настаивает на том, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала - и подтолкнула союзников к передаче - более 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов на помощь Украине, а не просто использовала проценты... для поддержки Киева», — передает агентство.
Соответствующее письмо было направлено американскому госсекретарю Марко Рубио. Требование поддержали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм*. Среди демократов инициативу одобрили Ричард Блюменталь и Тим Кейн. В общей сложности предлагается передать Украине свыше 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.
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