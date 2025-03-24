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Непоследовательность западной политики испортила отношения с Россией, которая посчитала, что к ней недобросовестно относятся. Об этом в рамках пресс-конференции в Риме заявил замглавы итальянского МИДа Эдмондо Чириэлли.
«По-моему, неслучайно, что когда (президент США Дональд — прим. ред.) Трамп был у власти, войны не было, а когда у власти были (экс-президент США Джо — прим. ред.) Байден и демократы, война была. Поэтому, несомненно, к России можно было бы относиться по-другому», — произнес политик.Он добавил, что Россия когда-то поддержала натовские усилия в операции против боевиков. По мнению Чириэлли, признаки, которые он наблюдал, говорили о желании РФ создать прочные отношения с европейцами.
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