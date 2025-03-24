Делегации России и США согласовывают текст совместного заявления по переговорам

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Текст совместного заявления по итогам российско-американских переговоров согласовывается сторонами. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник.
«Консультации должны завершиться в ближайшее время. Сейчас участники переговоров пытаются согласовать текст совместного заявления», — прокомментировал собеседник.Уточняется, что переговоры длятся уже более 11 часов. Перед этим сенатор Григорий Карасин, выступающий от российской стороны, заявлял, что российско-американские переговоры завершаются. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что была заявлена тема черноморской зерновой инициативы. Президент США Дональд Трамп и Путин обсуждали ее по телефону.
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