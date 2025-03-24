Песков сделал заявление о переговорах России и США

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Делегации России и США не планируют подписание документов по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
«Нет. Никаких документов не планируется», — прокомментировал Песков.Российскую сторону на переговорах представляют сенатор Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США присутствуют старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Эндрю Пик, а также глава по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон.
Как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, основная заявленная тема посвящена возобновлению черноморской зерновой инициативы.
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