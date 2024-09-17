Ведущие американские издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Авторы материалов утверждают, что такая мера необходима до начала возможных переговоров.
В статье агентства Bloomberg Байдена критикуют за нерешительность, которая, по мнению автора, ставит под удар политическое будущее вице-президента Камалы Харрис.
The Wall Street Journal предупреждает, что затягивание решения может привести к истощению США и затягиванию конфликта. Издание подчеркивает, что Байдену пора прекратить «ненужное кровопролитие».
Газета Washington Post также призвала Байдена к более решительным действиям, заявив, что поражение России жизненно важно для интересов США и Европы на
ближайшие десятилетия.
Несмотря на эти призывы, Госдепартамент США ранее сообщил, что пока не готов снимать ограничения на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России, хотя Запад продолжит оказывать поддержку Киеву вооружениями и разведданными.
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«Байден должен позволить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому бомбить [президента России Владимира] Путина до того, как начнутся переговоры», — пишет автор.
The Wall Street Journal предупреждает, что затягивание решения может привести к истощению США и затягиванию конфликта. Издание подчеркивает, что Байдену пора прекратить «ненужное кровопролитие».
Газета Washington Post также призвала Байдена к более решительным действиям, заявив, что поражение России жизненно важно для интересов США и Европы на
ближайшие десятилетия.
Несмотря на эти призывы, Госдепартамент США ранее сообщил, что пока не готов снимать ограничения на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России, хотя Запад продолжит оказывать поддержку Киеву вооружениями и разведданными.
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Елена Перлова