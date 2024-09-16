«Интим-услуги»: стало известно, чем занимаются женщины-наемницы в ВСУ

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Иностранные женщины-наемницы, которые служат в рядах ВСУ, могут заниматься не только военной или медицинской деятельностью, но и оказывать интим-услуги. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. По его мнению, при этом женщины-наемницы — явление крайне редкое.
Корнилов также отметил, что важно учитывать невысокое число наемниц среди украинских военных, которое близится больше к погрешности.
Ранее сообщалось, что украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным. Что с ними обычно происходит в плену — в материале «Радио 1».
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«А сами наемницы на стороне ВСУ могут заниматься чем угодно. Не обязательно речь о военном деле или медицинских специальностях. Допускаю, что они предоставляют в том числе и сексуальные услуги», — предположил политолог в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным. Что с ними обычно происходит в плену — в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев