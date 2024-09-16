Боец ВС РФ рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ

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Боец российской армии, сержант Константин Морозов рассказал подробности вывода сослуживцев из окружения боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Об этом пишет портал «Главный Региональный». Солдат ВС РФ отметил, что биться с врагом было тяжело, ситуацию осложняли постоянные атаки и контратаки.
«Моему подразделению была поставлена задача ребят оттуда вытащить. Шли семь километров пешком, по 2-3 человека, чтобы не заметили дроны. Очень помогли местные — предупредили, где блокпосты ВСУ, наблюдательные пункты. Как добрались до места, завязался бой. Буквально из соседнего дома — два автоматчика, спереди — пулемет», — пояснил сержант ВС РФ.Херсонская область является российским регионом с конца сентября 2022 года после референдума о вступлении субъекта в состав РФ. На данный момент там имеются временно подконтрольные Киеву территории.
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Никита Кротов