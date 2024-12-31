Американские военные два дня подряд наносили удары по Йемену

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Американские военные нанесли серию ударов по военным объектам представителей шиитского военно-политического движения «Ансар Алла», иначе называемым хуситами. атаки производились два дня подряд, 30 и 31 декабря.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В сообщении указано, что удары по объектам в Сане и в прибрежных районах контролируемой хуситами йеменской территории достигли цели.
Целями для кораблей Военно-морских сил США и авиации стали командные пункты, центры производства оружия, склады вооружений, военной техники и боеприпасов, а также ангары для ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что в ходе операции была уничтожена береговая радиолокационная станция (РЛС) и сбиты семь крылатых ракет и один беспилотник над Красным морем.
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Александр Бойцов