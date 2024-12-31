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Хуситы атаковали авианосец ВМС США, готовивший удары по Йемену

Фото: istockphoto/allanswart

Фото: istockphoto/allanswart

Правящее на севере Йемена шиитское военно-полтическое движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по авианосцу Военно-морских сил США «Гарри Трумэн». В это время американцы готовились к масштабной воздушной атаке на Йемен.


Об этом сообщил представитель военного командования движения Яхья Сариа. По его словам, для удара по американскому военному кораблю были использованы крылатые ракеты бесплотные летательные аппараты (БПЛА). Бригадный генерал, бакалавр и магистр в области политологи также уточнил, что дронов было использовано «большое количество». В результате своевременного удара готовившаяся атака на Йемен была сорвана, подчеркнул Сариа.

Ранее главный специалист по закупкам в Пентагоне Билл ЛаПланте заявил, что потрясён обилием и разнообразием арсенала хуситов. По его словам, прогресс движения «Ансар Алла» в области вооружений идёт невиданными темпами. Сейчас йеменские военные обладают уже самыми современными ракетами, отметил эксперт по вооружениям.

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#хуситы
Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал России победы в 2025 году
31 декабря 2024, 11:17

Ким Чен Ын (фото: kremlin.ru)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении, направленном президенту России Владимиру Путину, пожелал, чтобы 2025 год принёс победу российской армии и народа над неонацистами. Об этом сообщает корейское Центральной телеграфное агентство (ЦТАК).
Северокорейский лидер пожелал России достижения великой победы, Путину – ещё больших успехов в тяжёлой и ответственной деятельности руководство страной, а россиянам – счастья, благосостояния и процветания.

Также Ким Чен Ын в своём поздравлении указал на теплые отношения между Россией и Северной Кореей и отважность ВС РФ. Глава государства от себя лично и от имени всех северокорейцев и армии КНДР направил поздравления «братскому российскому народу» и всем военнослужащим армии России.

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Нижнетагильский «Уралвагонзавод» направил в войска танки Т-90М и Т-72Б3М
31 декабря 2024, 10:30

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Принадлежащая «Ростеху» корпорация «Уралвагонзавод» полностью выполнила контракты с министерством обороны РФ на 2024 год. В войска поступят новые танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».
Сообщение об отправке заключительной в этом году партии бронированных машин появилось в официальном телеграм-канале нижнетагильского предприятия. По сложившейся традиции танки из декабрьской партии украсили по-новогоднему: на Т-90М установили российский триколор, а на Т-72Б3М — праздничную ёлку.

В сообщении подчёркивается, что после начала специальной военной операции в танки внесены сотни изменений, необходимость в которых возникла после участия машин в боевых действиях. Все танки имеют сетки защиты против дронов, так называемые «мангалы», дополнительную защиту получили моторный отсек, корма и двигатель, установлены средства снижения заметности. По словам генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, танки начала 2022 года конца 2024 года — это две абсолютно разные машины.

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#операции
#спецоперация
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В Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к остановке поставок газа из РФ
31 декабря 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Leestat

Европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в частности, Словакии. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
В беседе с РИА Новости она указала, что остановка подачи голубого топлива после Нового года была ожидаемой, поэтому Евросоюз (ЕС) сумел подготовиться к этой ситуации. По словам спикера ЕК, организация, которую она представляет, в тесном взаимодействии со странми-членами ЕС уже более года работает по сценарию с прекращением транзита российского газа через Украину. Евросоюз прорабатывает варианты альтернативных газовых поставок в те государства, которые затронет остановка поставок из России.

Накануне, 30 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, ссылаясь на мнение аналитиков, что ущерб, который будет нанесён Евросоюзу в результате прекращения транзита российского газа через Украаину, примерно в 30 раз превышает те убытки, которые понесёт Россия.

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#газ
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Суд в Южной Корее выдал ордер на арест отстранённого президента Юн Сок Ёля
31 декабря 2024, 07:49

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Южнокорейский суд выдал ордер на арест временно отстранённого президента страны Юн Сок Ёля. Ранее ему был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением в республике военного положения.
Бывшему главе государства предъявлены обвинения сразу по трём статьям, передаёт информационное агентство Yonhap. Таким образом, Западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос правоохранительных органов, которые ходатайствовали о заключении Юн Сок Ёля под стражу. Согласно судебному ордеру, он должен быть задержан на 48 часов. После этого будет подано заявление на арест главы государства.

В публикации отмечается, что президент, даже отстранённый, обладает иммунитетом от уголовного преследования. Однако это правило утрачивает силу в случае предъявления обвинений в мятеже или государственной измене.

Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее 3 декабря. Он обвинил оппозицию в попытке совершения государственного переворота «в пользу КНДР». Затем он приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Позже военное положение было отменено, а самому президенту объявили импичмент.

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#южная корея
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Власти Кишинёва планируют национализировать «Молдовагаз»
31 декабря 2024, 07:29

Фото: istockphoto/insagostudio

В Молдавии упростят правила национализации имущества в сфере энергетики на фоне разразившегося в стране кризиса. Такое распоряжение отдал премьер-министр Дорин Речан министру юстиции Веронике Михайловой-Морару.
Речь идёт о подготовке законодательной базы для национализации активов компании «Молдовагаз», передаёт сетевое издание «Интерфакс». Стоит напомнить, что контрольный пакет акций этого предприятия принадлежит ПАО «Газпром». Об этом глава молдавского правительства заявил на состоявшемся накануне, 30 декабря, заседании кабинета министров.

Речан выразил возмущение решением руководства российской компании прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в приднестровский регион. Он в очередной раз назвал долг молдавской стороны в 700 миллионов долларов «несуществующим». Также премьер-министр заявил, что энергетические объекты ранее были «насильно» отобраны у Молдавии.

В случае если Приднестровье не будет иметь достаточного количества газа, Молдавская ГРЭС в Приднестровье не сможет вырабатывать электроэнергию для правого берега Днестра, что обернется острым энергетическим кризисом для всей Молдавии. Тогда электричество придётся закупать в Румынии, по цене, вдвое превышающей нынешнюю.

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Посольство КНР: США должны прекратить обвинять Китай в кибератаках
31 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/WD Stuart

США должны прекратить обвинять Китай в вопросах кибербезопасности после нескольких хакерских атак по главенствующим структурам Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
«США должны прекратить использовать кибербезопасность для очернения и клеветы в адрес КНР, прекратить распространять всякого рода дезинформацию о так называемых китайских хакерских угрозах» — сказал Пэнъюй.

Представитель Китая отметил, что его страна выступает против любых форм кибератак и ведет борьбу с ними. К тому же государство само является целью для хакерских атак.

Заявления США Пэнъюй назвал клеветой, а также обвинил их в отсутствии фактологической основы. Пресс-секретарь выразил надежду в выборе ответственной и профессиональной позиции со стороны двух стран по вопросам кибербезопасности.

Ранее «Радио 1» сообщало о взломе системы Министерства финансов США китайскими хакерами. До этих событий кибератаке подверглись телефонные разговоры американских политиков.

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#китай
#хакер
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Заявление Путина привело к падению акций Anadolu Efes почти на 10%
31 декабря 2024, 00:26

Фото: iStock/Diy13

После заявления президента РФ Владимира Путина о передаче акций российского подразделения АВ Inbev Efes BV под временное управление, цена активов пивоваренной компании Anadolu Efes упали почти на 10%. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Акции Anadolu Efes закрылись с падением на 10%», — сообщили в издании.

Сейчас стоимость одного актива компании составляет порядка 212 турецких лир. Эта цена является самой низкой с 4 декабря этого года. Помимо Anadolu Efes, аналогичным образом рухнула стоимость акций холдинга Anadolu Grup. Цена снизилась с c 378 лир до 341 лиры за одну ценную бумагу.

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Журналист Боуз: санкции помогли России в развитии
30 декабря 2024, 23:33

Фото: iStock/macky_ch

Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что санкции только помогли России в развитии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Может быть, если кто-то введет санкции против США, они займутся системой нью-йоркского метро?» — поделился Боуз.

Свое высказывание журналист объяснил тем, что несмотря на санкции, в Москве развивается метрополитен. В подтверждение Боуз поделился схемой метро за 2014 год и за 2024. В отличии от первого снимка, на втором имеются новые станции, ветки, МЦД, МЦК, БКЛ.

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Стендапер Комиссаренко ответил мемом на свой заочный арест в Белоруссии
30 декабря 2024, 22:23

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусский юморист Вячеслав Комиссаренко ответил шуточным документом-мемом на свой арест в республике по делу об оскорблении и клевете в отношении первого лица страны Александра Лукашенко.
В шуточной справке-подделке на имя президента Белоруссии сказано, что он не является «Чык-Чырыком», а противоположные заявления являются клеветническими. Бумага утверждена печатью горсуда Минска.

Днем в понедельник, 30 декабря, стало известно, что Комиссаренко заочно получил шесть лет заключения по делу об оскорблении белорусского лидера. Фигуранту вменили публичное оскорбление президента, умышленные действия, направленные на социальную вражду, а также клеветнические заявления.

Сам Комиссаренко сейчас за границей.

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