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Правящее на севере Йемена шиитское военно-полтическое движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по авианосцу Военно-морских сил США «Гарри Трумэн». В это время американцы готовились к масштабной воздушной атаке на Йемен.
Об этом сообщил представитель военного командования движения Яхья Сариа. По его словам, для удара по американскому военному кораблю были использованы крылатые ракеты бесплотные летательные аппараты (БПЛА). Бригадный генерал, бакалавр и магистр в области политологи также уточнил, что дронов было использовано «большое количество». В результате своевременного удара готовившаяся атака на Йемен была сорвана, подчеркнул Сариа.
Ранее главный специалист по закупкам в Пентагоне Билл ЛаПланте заявил, что потрясён обилием и разнообразием арсенала хуситов. По его словам, прогресс движения «Ансар Алла» в области вооружений идёт невиданными темпами. Сейчас йеменские военные обладают уже самыми современными ракетами, отметил эксперт по вооружениям.
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Александр Бойцов