ЦАХАЛ атаковала военные объекты хуситов в Йемене

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Военные цели хуситов в Йемене атаковала армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), проинформировали в армейской пресс-службе. Там подчеркнули, что хуситы неоднократно били по Израилю и его гражданам в том числе при помощи дронов.
«…Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов на западном побережье и во внутренних районах Йемена», — сказано в публикации ЦАХАЛ.Как утверждают военные, при помощи атакованных ЦАХАЛ объектов в регион доставлялось контрабандой иранское вооружение.
ЦАХАЛ резюмировала, что хуситы полагаются на Иран, чтобы осуществлять свои атаки.
Накануне в среду, 25 декабря, израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупреждал, что хуситов ожидает судьба шиитской группировки «Хезболлах».
Отношения Израиля с Ираном обострились после того, как ЦАХАЛ ликвидировала генсека «Хезболлах» Хасана Насруллу.
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Никита Кротов