Авиация США и Израиля ударила по военным позициям хуситов в столице Йемена Сане

Фото: iStock/Tatsiana Niamera
Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.
Согласно информации источника, один удар был нанесен по горе Аттан, где находится штаб ракетных бригад движения «Ансар Алла», а другой — по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум. В Пентагоне пояснили, что целями ударов Соединенных Штатов в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.
Новые удары последовали после того, как накануне хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля, в результате которого пострадали 14 человек.
Читайте также:
Названы главные провокаторы ситуации на Ближнем Востоке
Саудовская Аравия предупреждала ФРГ о возможности теракта
Военные США в Британии не справились с роем дронов над своими базами
Екатерина Коршунова