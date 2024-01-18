Американские военные нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов

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Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в среду подтвердило проведение ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене.
Действия направлены на уменьшение возможности хуситов совершать необдуманные атаки на международное судоходство в Красном море. Ранее, 17 января, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что хуситское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.
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