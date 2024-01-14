NYT: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских протестов

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Персонал и представители средств массовой информации были эвакуированы из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что перемещение персонала является временной мерой до тех пор, пока обстановка не улучшится. Напомним, 13 января в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в секторе Газа.
Протестующие двигались по улицам города и остановились рядом с Белым домом. Стоит отметить, что акция протеста завершилась без задержания активистов.
Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС РФ работники американского посольства в Киеве решили экстренно эвакуироваться. Послу США Бриджит Бринк фактически пришлось скрываться в бункере, так как она переживала за свою жизнь.
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Протестующие двигались по улицам города и остановились рядом с Белым домом. Стоит отметить, что акция протеста завершилась без задержания активистов.
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Екатерина Коршунова