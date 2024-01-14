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NYT: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских протестов

14 января 2024, 11:28
Фото: iStock/YayaErnst

Фото: iStock/YayaErnst

Персонал и представители средств массовой информации были эвакуированы из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что перемещение персонала является временной мерой до тех пор, пока обстановка не улучшится. Напомним, 13 января в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в секторе Газа.

Протестующие двигались по улицам города и остановились рядом с Белым домом. Стоит отметить, что акция протеста завершилась без задержания активистов.


Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС РФ работники американского посольства в Киеве решили экстренно эвакуироваться. Послу США Бриджит Бринк фактически пришлось скрываться в бункере, так как она переживала за свою жизнь.

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Захарова: Лавров проведёт переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
14 января 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Motortion

Делегация министерства иностранных дел КНДР прибудет с визитом в Москву с 15 по 17 января. Запланированы переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его северокорейской коллегой Цой Сон Хи.
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее визит в Россию делегации Северной Кореи во главе с министром иностранных дел также анонсировало Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечалось, что поездка Цой Сон Хи состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В октябре 2023 года Сергей Лавров посещал Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой. Глава российского министерства иностранных дел был принят лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Нетаньяху назвал одно из условий окончания военных действий в секторе Газа
Премьер Израиля Нетаньяху хочет дойти до границы с Египтом в войне с ХАМАС
14 января 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.
По словам Нетаньяху, если не совершить эти действия, но при этом уничтожить ХАМАС и и подчинить себе сектор Газа, то на место прошлых боевиков могут прийти другие. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что военнослужащие руководствуются несколькими способами, которые помогут добиться выполнения данной задачи. Нетаньяху добавил, что поставленная цель будет достигнута.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России
Немецкий бизнесмен Дотком: Россия добилась роста, а Германия ушла в рецессию
14 января 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.
Дотком отмечает, что, согласно экспертным оценкам, рост экономики РФ может достичь 1,2 процента в текущем году. При этом, Германия, по словам Доткома, находится в состоянии абсолютной рецессии.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в текущем году. Возможной причиной отставки Шольца может являться скандал 2020 года, который связан с компанией Wirecard и ее владельцем Яном Марсалеком. Место политика может занять глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

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#политика
#скандал
#пост
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#минобороны
#рф
#олаф экономика
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КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря
14 января 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Со стороны Северной Кореи запущена, предположительно, баллистическая ракета. Об этом сообщила служба безопасности на море со ссылкой на данные министерства обороны Японии.
В ведомстве призвали морские и воздушные суда пристально следить за обстановкой, а в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и немедленно сообщить о находке в службу безопасности на море. Сотрудники южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов ранее сообщали, что ракета была запущена в сторону Японского моря.

Японские СМИ сообщают, что ракета, скорее всего, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с инцидентом, представители прессы также напомнили, что в декабре 2023 года КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

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Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине
14 января 2024, 09:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Представители Республиканской партии «дорого заплатят» за отказ в оказании помощи Украине. С такой угрозой выступил американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.
Его спросили о перспективах поддержки Вашингтоном киевского режима на фоне отсутствия единства в этом вопросе и противодействия конгрессменов.

«Что ж, если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придётся очень дорого за это заплатить», — заявил Байден.

Он также прокомментировал продолжающиеся консультации по вопросу положения на южных границах США и обеспечения их безопасности. Президент отметил, что он, как и другие члены Республиканской партии, настаивает на серьёзном пересмотре подхода к решению данной проблемы.

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#байден
#украина
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Китай выразил Японии протест из-за поздравлений с победой на выборах на Тайване Лая Циндэ
Поздравления Японией победителя выборов на Тайване Лая Циндэ вызвало протест КНР
14 января 2024, 09:36

Фото: istockphoto/Rich Townsend

Китай выразил сильное недовольство и решительный протест Японии в связи с поздравлениями в адрес победившего на выборах на Тайване Лая Циндэ. Известно, что он является активным сторонником независимости острова.
Накануне стало известно, что министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила Лая Циндэ с одержанной победой. Посольство КНР в Японии выступило по этому поводу с заявлением, в котором указано, что подобные действия являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьёзным нарушением принципа «одного Китая».

В обращении дипломатической миссии также содержится призыв к Японии соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу и не посылать ложных сигналов сепаратистам на острове. А также не создавать подобным образом помех для мира и стабильности в регионе и для китайско-японских отношений.

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Стало известно о недовольстве США Лондоном из-за утечки данных об атаке на Йемен
Telegraph: Пентагон разозлился на Лондон из-за утечки данных об атаке по хуситам
14 января 2024, 05:35

Фото: iStock/mrrobotonur07

Пентагон выразил недовольство в связи с утечкой информации о предстоящей операции против хуситов из движения «Ансар Аллах» со стороны властей Великобритании. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в военных кругах США.
Отмечается, что сотрудничество между Вашингтоном и Лондоном является ключевым элементом «особых отношений» между двумя странами. Тем не менее, в четверг, 11 января, возник момент напряженности из-за утечки информации. Изначально планировалось раскрыть всю информацию после завершения операции.

По сведениям издания, британские дипломаты и политики активно исследуют обстоятельства утечки. В то же время высокопоставленные чиновники в Лондоне утверждают, что утечка не повлияла на сроки или ход предстоящей операции.

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#новости
#британия
#трамп
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Трамп высказался о способностях Байдена
Трамп: Байден умеет лишь фальсифицировать итоги выборов
14 января 2024, 04:52

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден проявил свою некомпетентность, указав, что его успехи сводятся лишь к фальсификации результатов выборов и преследованию политических оппонентов.
Трамп отметил, что, по его мнению, единственное, в чем администрация Байдена проявляет исключительные навыки, — это в манипуляциях при проведении выборов и в преследовании своих политических противников, передает ТАСС.

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#администрация
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Италия примет участие в возможной операции ЕС в Красном море
Минобороны: Италия примет участие в возможной операции ЕС в Красном море
14 января 2024, 04:27

Фото: iStock/ipanacea

Италия выразила готовность принять участие в возможной операции Евросоюза по обеспечению защиты торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает РИА Новости.
Министр отметил, что 15 процентов кораблей мировой морской торговли проходят через Красное море, и Италия, как наиболее пострадавшая страна, уже имеет корабль в регионе для защиты своих судов. Он подчеркнул, что стране не поступали предложения об участии в ударах по позициям хуситов, так как союзники Италии осведомлены о необходимости поддержки со стороны парламента.

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