Американские военные закрыли проект сверхскоростного «вертолёта будущего» FARA

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Командование армии США решило прекратить работу над проектом по созданию сверхскоростного разведывательного ударного вертолёта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). На разработку боевой машины уже истрачено более двух миллиардов долларов.
Военные аналитики не исключают, что данное решение было продиктовано результатами анализа действий боевых вертолётов в ходе украинского конфликта. Высвободившиеся денежные средства Пентагон планирует потратить, в частности, на вертолеты Black Hawk и CH-47F Block II Chinook, а также на исследовательские работы по увеличению разведывательных возможностей беспилотной авиации.
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Александр Бойцов